Джерри Холлиуэлл прокомментировала интимный скандал со своим участием



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На прошлой неделе Мел Би рассказала о том, что их связывает с Джерри Холлиуэлл помимо музыки, поставив под угрозу новое гастрольное турне Spice Girls

Нашумевшее признание Мелани Браун, которое она сделала на шоу Пирса Моргана, получило продолжение. Певица рассказала, что имела интимную связь с коллегой по Spice Girls - Джерри Холлиуэлл, поставив под угрозу ее репутацию и гастрольный тур, в котором они должны были воссоединиться на сцене. "Мы были лучшими друзьями. Но что случилось, то случилось", - рассказала певица. Спустя неделю Джерри нарушила свое молчание касательно этой истории. От ее лица выступил ее официальный представитель:

«Было очень обидно снова читать обо всех этих слухах, особенно в День матери. Джери очень благодарна поклонникам за их поддержку и преданность. И она хочет, чтобы они знали: то, о чем недавно сообщалось в прессе, ложь, которая была очень вредна для ее семьи», - отмечено в заявлении.

Также представитель Джерри опроверг домыслы прессы о том, что турне Spice Girls может не состояться в виду последних событий:

«Джери не может дождаться, когда отправится в тур, увидит коллег по группе и поклонников. Она уверена, что прекрасно проведет время».

Напомним, тур группы состоится летом этого года. "Перчинки" дадут концерты в Манчестере, Эдинбурге, Бристоле, Лондоне и других городах Великобритании. Билеты поступили в продажу 10 ноября, а уже через два дня был полный sold out на все концерты. По данным Ticketmaster UK, на сайте были очереди за билетами в 700 000 человек. Из-за этого ажиотажа было решено добавить еще два концерта в Манчестере (29 и 30 мая) и еще три в Лондоне (13, 14 и 15 июня). Как только об этом стало известно, билеты на новые шоу тут же были распроданы.

Джерело: Hello!