Деми Ловато пристыдила журналиста, критиковавшего её полноту



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Деми Ловато newsone.ua

26-летняя знаменитость из тех знаменитостей, что готовы открыто выступать против СМИ

Деми Ловато уже призывала поклонников не верить всему, что пишут в таблоидах, а недавно и вовсе пристыдила журналиста за неудачный заголовок статьи. Ловато раскритиковала автора за то, что он акцентировал внимание читателей на её полной фигуре, и добилась от него извинений.

Издание The Inquisitr несколько дней назад выпустило статью с привлекающим внимание заголовком о располневшей исполнительнице. Деми Ловато не стала молчать и высказала в Instagram мнение о подобных текстах, озаглавив пост не менее броско: «Я нечто большее, чем просто вес».

Певица отметила, что такие статьи уже давно не задевают её самолюбие, но могут сильно ударить по чужой самооценке: «В отличие от прошлых времён, теперь я не расстроилась из-за того, что кто-то написал о моей "полной фигуре". Но я злюсь из-за людей, которые считают нормальным писать критические заголовки о чьих-то формах. Особенно когда речь идёт о женщине, открыто рассказавшей о реабилитации после пищевого расстройства. Я переживаю не за себя, а за тех, кто может попасть под дурное влияние приверженцев диет».

Поклонники поддержали Ловато и согласились с каждым словом её заявления. К удивлению многих, оно не оставило равнодушным и автора статьи, который принёс звезде искренние извинения. Он написал Деми, что «усвоил урок и готов нести ответственность за этот инцидент». Певица поблагодарила его за извинения, но отметила, что её пост станет примером того, что каждому придётся отвечать за свои слова.

Джерело: popcornnews