Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья



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Фронтмен Rolling Stones был вынужден отложить гастроли по настоянию врачей.

75-летнему Мику Джаггеру пришлось объявить об отмене турне по США и Канаде, начало которого было запланировано на 20 апреля. На этом решении настояли медики.

На следующий день после этого объявления, рок-музыкант был замечен на пляже в Майами в компании своей возлюбленной Мелани Хэмрик (32 года) и их двухлетнего сына Деверо. Кроме этого, с ними была приятельница молодой спутницы Мика.

Вся честная компания наслаждалась свежим воздухом. Мик улыбался и выглядел счастливым. Ранее у себя в Twitter Джаггер написал, что «опустошен» из-за того, что вынужден отложить свои концерты и не хотел подводить своих фанатов.

Его представители также предупредили поклонников не терять билеты, так как они будут действительны на даты выступлений, о которых объявят позже. По оценкам, сумма выкупленных билетов на турне Rolling Stones составила 200 миллионов фунтов стерлингов (более $260 миллионов).