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    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья

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    instagram.com/tattooyouofficial - Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    instagram.com/tattooyouofficial

    Фронтмен Rolling Stones был вынужден отложить гастроли по настоянию врачей.

    75-летнему Мику Джаггеру пришлось объявить об отмене турне по США и Канаде, начало которого было запланировано на 20 апреля. На этом решении настояли медики.

    На следующий день после этого объявления, рок-музыкант был замечен на пляже в Майами в компании своей возлюбленной Мелани Хэмрик (32 года) и их двухлетнего сына Деверо. Кроме этого, с ними была приятельница молодой спутницы Мика.

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    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    Мик Джаггер устроил семейный пляжный отдых после отмены турне по состоянию здоровья
    instagram.com/tattooyouofficial

    Вся честная компания наслаждалась свежим воздухом. Мик улыбался и выглядел счастливым. Ранее у себя в Twitter Джаггер написал, что «опустошен» из-за того, что вынужден отложить свои концерты и не хотел подводить своих фанатов.

    Его представители также предупредили поклонников не терять билеты, так как они будут действительны на даты выступлений, о которых объявят позже. По оценкам, сумма выкупленных билетов на турне Rolling Stones составила 200 миллионов фунтов стерлингов (более $260 миллионов).

     

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