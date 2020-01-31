Джессика Симпсон рассказала о сексе с подругой: «Меня учили быть девственницей»



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39-летняя Джессика Симпсон стыдится своей юности

Звезда призналась, что родители запретили ей ночевать у друзей после ее первого сексуального опыта

Американская актриса Джессика Симпсон в недавнем интервью рассказала, что с самого раннего детства родители прививали ей высоконравственные идеалы. Они объясняли наследнице, что порядочная девушка не должна заниматься сексом до свадьбы.

В 14-летнем возрасте Джессика пережила драму. Тогда она состояла в сексуальных отношениях с дочерью друга семьи, которая была на год старше ее. «В то время я толком не понимала, что происходит. Я знала, что что-то не так. Я знала, что это неправильно», – рассказала Симпсон.

Джессика во всем призналась родителям. «Я была дочерью проповедника. Меня учили быть девственницей, пока я не вышла замуж. Я никогда не хотела делиться этими сексуальным опытом, который был у меня, потому что я не хотела никому причинять боль», – цитирует слова артистки Daily Mail.

Тогда родители запретили дочери ночевать у друзей. Даже в более старшем возрасте ей ограничили время прихода домой после тусовок. «Родители сделали все, что могли. Это тяжело слышать от своего ребенка. Они ничего мне не сказали, но приняли меры. Мне никогда больше не приходилось ночевать у друзей», – подытожила певица.

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