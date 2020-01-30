Загорелая Настя Каменских в белом бикини на пляже подразнила мужчин (фото)



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32-летняя Настя Каменских наслаждается отдыхом в Мексике

Артистка призналась, что в суете рабочих будней особенно ценит время покоя

32-летняя украинская поп-звезда Настя Каменских побаловала фанатов откровенным образом. Супруга Потапа примерила светлое микро-бикини с завязками на шее. Секс-символ украинской эстрады распустила вьющиеся волосы и позировала без макияжа. Она оставила несколько украшений из белого золота - серьги и браслет.

За последние полгода Настя и Потап были в Мексике уже трижды. Исполнительница заявила, что у нее очень насыщенный рабочий график и она дорожит возможностью отдыхать в любимом месте.

«Только океан, солнце и я. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее», - пояснила Каменских.

«Самая красивая», «Фигура просто идеальная», «Настя, у нас уже начался рабочий день, прекращай дразнить этими снимками», «Твой загар очень красиво лег», «Любимая девочка, ты прекрасна», - высказались мужчины.

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