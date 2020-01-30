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    Шоу-биз

    Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци

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    <p>&nbsp;27-летняя Селена Гомес после долгого перерыва вернулась к музыкальной карьере</p> <div></div> - Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци

     27-летняя Селена Гомес после долгого перерыва вернулась к музыкальной карьере

    Звезда намерена удивить своих фанатов эффектным образом в своем новом клипе

    Бывшую возлюбленную Джастина Бибера, 27-летнюю американскую певицу Селену Гомес заметили на улицах Лос-Анджелеса. Исполнительница начала работу над музыкальным видео, название которого пока держится в секрете.

    Артистка примерила мини-платье модного сейчас золотого цвета с обнаженной спиной. Под него звезда не стала надевать белье. Селена сделала волнистую укладку и яркий макияж. Свой образ Гомес дополнила черными ботфортами на высоком каблуке. По словам очевидцев, певица была в хорошем настроении - она с удовольствием общалась и фотографировалась с поклонниками в перерыве между дублями.

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    Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци
    Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци
    Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци

     «Очень необычный выбор платье - будто из 80-х, но, возможно, это соответствует замыслу клипа», «Такая яркая, и эта милая укладка», «Селена не устает нас удивлять. Это мне особенно в ней нравится - каждый раз она придумывает что-то новое», «Уже сейчас этот образ кажется очень горячим. Жду готовый клип», - высказались поклонники.

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