Селена Гомес в мини-платье с обнаженной спиной без лифа попала в объектив папарацци



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27-летняя Селена Гомес после долгого перерыва вернулась к музыкальной карьере

Звезда намерена удивить своих фанатов эффектным образом в своем новом клипе

Бывшую возлюбленную Джастина Бибера, 27-летнюю американскую певицу Селену Гомес заметили на улицах Лос-Анджелеса. Исполнительница начала работу над музыкальным видео, название которого пока держится в секрете.

Артистка примерила мини-платье модного сейчас золотого цвета с обнаженной спиной. Под него звезда не стала надевать белье. Селена сделала волнистую укладку и яркий макияж. Свой образ Гомес дополнила черными ботфортами на высоком каблуке. По словам очевидцев, певица была в хорошем настроении - она с удовольствием общалась и фотографировалась с поклонниками в перерыве между дублями.

«Очень необычный выбор платье - будто из 80-х, но, возможно, это соответствует замыслу клипа», «Такая яркая, и эта милая укладка», «Селена не устает нас удивлять. Это мне особенно в ней нравится - каждый раз она придумывает что-то новое», «Уже сейчас этот образ кажется очень горячим. Жду готовый клип», - высказались поклонники.

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