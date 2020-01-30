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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров

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    <p>Вчера вечером в отеле The Beverly Hilton прошла 22-я торжественная церемония вручения наград Гильдии костюмеров</p> <div></div> - Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров

    Вчера вечером в отеле The Beverly Hilton прошла 22-я торжественная церемония вручения наград Гильдии костюмеров

    Ежегодно на церемонии чествуют лучших костюмеров, дизайнеров и других известных личностей, которые оставили свой след в индустрии моды

    Звездой вечера стала Шарлиз Терон в блестящем золотом платье от Louis Vuitton с черными вставками на рукавах и манжетах, которое она дополнила ободком в тон. За необычный образ гости прозвали актрису «золотой богиней» и «снежной королевой»: несмотря на царящие на церемонии веселье и хорошее настроение, Шарлиз выглядела грустной и почти не улыбалась. Она удостоилась награды в номинации «В центре внимания» - за те невероятные образы и наряды, в которых она выходила в свет в прошлом году.

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    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров
    Шарлиз Терон в эффектном наряде появилась на премии Гильдии костюмеров

    Появилась на мероприятии и актриса Натали Эммануэль, известная зрителям по роли советницы Дейенерис Миссандеи в «Игре престолов». Она блистала на мероприятии в черном платье с объемными рукавами и вышивкой в виде бабочек и получила награду за костюмера сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон (номинация «Лучшие костюмы в историческом/фэнтези-сериале»).

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