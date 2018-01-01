Джейми Дорнан рассказал о чувствах к Дакоте Джонсон

Совсем скоро на экраны выйдет третья часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого», которая получила название «Пятьдесят оттенков свободы»

Главные роли в ней по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, которые подверглись шквалу критики за свои роли. Тем не менее, актеры не жалеют об этом опыте и относятся друг к другу очень тепло, о чем рассказал исполнитель роли Кристиана Грэя. Когда-то кастинг на этот фильм был многострадальным, но исполнителя главной роли все же



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Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Совсем скоро на экраны выйдет третья часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого», которая получила название «Пятьдесят оттенков свободы»

Главные роли в ней по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, которые подверглись шквалу критики за свои роли. Тем не менее, актеры не жалеют об этом опыте и относятся друг к другу очень тепло, о чем рассказал исполнитель роли Кристиана Грэя.





Таблоиды, конечно, пытались для разогрева публики пустить слух, что между Джонсон и Дорнаном вспыхнул роман, но никто в это не поверил, а сам Джейми постоянно подчеркивает, что они с Дакотой просто друзья, а сам он счастливо женат. «Мы действительно хорошо знаем и уважаем друг друга, - говорит Дорнан о Дакоте. – Возможно, это прозвучит странно, но мы как брат и сестра».

Джерело: popcornnews