«Соло. Звездные войны. История». Вышел первый тизер фильма

Ролик приоткрывает интригу новой части легендарной франшизы

В сети появился первый полуминутный тизер будущего блокбастера «Соло. Звездные войны. История». Этот фильм является спинофом основной сюжетной линии серии фильмов «Звездные войны». Его премьера запланирована на мая 2018 года. Картина рассказывает о молодости одного из главных героев – Хана Соло (Олден Эренрайк). В



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Чуббака и Хан Соло

Ролик приоткрывает интригу новой части легендарной франшизы

В сети появился первый полуминутный тизер будущего блокбастера «Соло. Звездные войны. История». Этот фильм является спинофом основной сюжетной линии серии фильмов «Звездные войны». Его премьера запланирована на мая 2018 года.

Картина рассказывает о молодости одного из главных героев – Хана Соло (Олден Эренрайк). В основе сюжета – его приключения в подземном мире. Там герой встретит Чубакку (Йонас Суотамо) и Ландо Кальриссиана (Дональд Гловер).

Актер Олден Еренрайк, который сыграл молодого Хана Соло, был выбран из множества претендентов, среди которых были Джеймс Франко и Майлз Теллер. Чубакку сыграет Йонас Суотамо. Рост парня составляет 209 сантиметров. В прошлом он занимался баскетболом, потом решил посвятить себя кинематографу. Съемки фильма начались в начале 2017 года.

Сценарий является совместным трудом автора идеи Джорджа Лукаса, сценариста «Звездные войны», вышедших в 1980 и 1983 годах, Лоуренса Кэздана и его сына Джона Кэздана.

Джерело: 24 канал