В стиле 50-х: Пэрис Хилтон примеряла сверкающее боди

Наследница многомиллионного состояния умеет удивлять

Судя по всему, Пэрис Хилтон понравилось примерять на себя разные образы. Не так давно она удивила фанатов, перевоплотившись в Ким Кардашьян, а теперь решила попробовать себя в роли звезды 50-х годов. В Instagram Пэрис опубликовала снимок в боди, украшенном паетками, жемчужинами и стразами.



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Пэрис Хилтос с женихом

Наследница многомиллионного состояния умеет удивлять

Судя по всему, Пэрис Хилтон понравилось примерять на себя разные образы. Не так давно она удивила фанатов, перевоплотившись в Ким Кардашьян, а теперь решила попробовать себя в роли звезды 50-х годов.

В Instagram Пэрис опубликовала снимок в боди, украшенном паетками, жемчужинами и стразами.

По прическе и макияжу в наследнице отельной империи фанаты сразу узнали Мэрилин Монро. Как выяснилось, Пэрис выбрала образ знаменитой блондинки для фотосессии ко Дню святого Валентина.

И хотя пока звезда показала лишь фото с бэкстейджа, фанаты уже в восторге. В комментариях посыпались многочисленные комплименты наряду Пэрис, а также ее стройной фигуре. Кроме того, большинство сошлось во мнении, что образ Мэрилин для нее идеальный, ведь они две культовые блондинки, покорившие миллионы мужских сердец.

Джерело: graziamagazine.ru