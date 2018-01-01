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    В стиле 50-х: Пэрис Хилтон примеряла сверкающее боди

    Наследница многомиллионного состояния умеет удивлять
    Судя по всему, Пэрис Хилтон понравилось примерять на себя разные образы. Не так давно она удивила фанатов, перевоплотившись в Ким Кардашьян, а теперь решила попробовать себя в роли звезды 50-х годов. В Instagram Пэрис опубликовала снимок в боди, украшенном паетками, жемчужинами и стразами.
    • Сьогодні, 13:53
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    Пэрис Хилтос с женихом
    Пэрис Хилтос с женихом

    Наследница многомиллионного состояния умеет удивлять

    Судя по всему, Пэрис Хилтон понравилось примерять на себя разные образы. Не так давно она удивила фанатов, перевоплотившись в Ким Кардашьян, а теперь решила попробовать себя в роли звезды 50-х годов.

    В Instagram Пэрис опубликовала снимок в боди, украшенном паетками, жемчужинами и стразами.

    По прическе и макияжу в наследнице отельной империи фанаты сразу узнали Мэрилин Монро. Как выяснилось, Пэрис выбрала образ знаменитой блондинки для фотосессии ко Дню святого Валентина.

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    В стиле 50-х: Пэрис Хилтон примеряла сверкающее боди
    В стиле 50-х: Пэрис Хилтон примеряла сверкающее боди

    И хотя пока звезда показала лишь фото с бэкстейджа, фанаты уже в восторге. В комментариях посыпались многочисленные комплименты наряду Пэрис, а также ее стройной фигуре. Кроме того, большинство сошлось во мнении, что образ Мэрилин для нее идеальный, ведь они две культовые блондинки, покорившие миллионы мужских сердец.

    Джерело: graziamagazine.ru

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