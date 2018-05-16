Джеймс Блант рассказал, как защищал королеву Елизавету и признался, почему не приедет на свадьбу

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Джеймс Блант

Британский певец, автор хита You're Beautiful Джеймс Блант рассказал о прошлом на службе у кололевы

Джеймс Блант мог дослужиться до генерала, но променял мундир на микрофон. Музыкант признался, что многие его песни, которые стали хитами, были написаны в период его военной службы.

«В армии служили все мужчины в нашей семье. К тому же, военное жалованье оплачивало мои расходы на учебу, а подготовка и определенный круг общения во многом сформировали меня. Многие мои песни были написаны во время службы. И ушел я оттуда потому, что с 14 лет хотел заниматься музыкой и в какой-то момент понял, что, если не попробую исполнить свою мечту сейчас, буду жалеть об этом до конца жизни. И уволился», - рассказал Джеймс в интервью журналу Hello!.

«Я, конечно, дослужился до офицера, и моя карьера могла бы продвинуться дальше... Но мне никогда не нравилось отдавать приказы. И даже на моем концерте вы увидите, что, несмотря на то что на билетах написано "Джеймс Блант", мою музыку создает больше десятка человек. Именно благодаря им у меня все получается», - отметил музыкант.

Также артист рассказал о том, что охранял саму королеву Елизавету ІІ.

«Правда. Это входило в контракт. Я исполнял эти обязанности три года, носил специальный мундир, плюмаж, шапку - все то, что вы наверняка видели на королевской страже в Лондоне. А королева... она просто стояла рядом», - смущаясь рассказал Джеймс.

Также артист отметил, что несмотря на дружбу с принцем Гарри, на свадьбе Джеймс Блант не будет присутствовать.

«К сожалению, в этот момент я буду в турне, так что просто физически не успею приехать в Лондон на его свадьбу с Меган», - сказал Блант.

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