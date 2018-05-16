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    Louis Vuitton посвятил новую коллекцию принцу Гарри и Меган Маркл

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    Бренд Louis Vuitton представил лимитированную коллекцию сумок, которую купить можно только в Лондоне

    Новая коллекция выпущена специально к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

    В коллекцию, посвященную королевской семье, вошли 85 вещей, в том числе модели сумок Keepall, Speedy, Neo Noe и Petite Malle. Предметы из лимитированной линейки украшены британским флагом. и продается только во флагманском магазине бренда в Лондоне.

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    Louis Vuitton посвятил новую коллекцию принцу Гарри и Меган Маркл
    Louis Vuitton посвятил новую коллекцию принцу Гарри и Меган Маркл
    Louis Vuitton посвятил новую коллекцию принцу Гарри и Меган Маркл

    Напомним, торжество состоится уже 19 мая в часовне Святого Георгия рядом с Виндзорским замком. Стоит отметить, что накануне свадьбы в королевской семье обсуждают поступок отца Меган Маркл, который «продался» папарацци и роман невесты принца с порнозвездой.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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