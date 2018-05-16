Львовский облсовет хочет лишить Козловского звания из-за концерта в Москве

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Виталий Козловский

В городе Льва уже отменили концерт артиста

После скандального выступления украинского певца Виталия Козловского в Москве 9 мая многие патриотично настроенные украинцы ополчились на артиста. Пожалуй, наиболее активная реакция на этот поступок музыканта наблюдается во Львове. Сначала был отменен концерт артиста в этом городе. А теперь по инициативе свободовцев во Львовском облсовете принято обращение к Президенту Украины о лишении его звания «Заслуженный артист Украины».

Депутаты также требуют лишить званий других народных и заслуженных артистов, которые в период российско-украинской войны гастролируют в РФ или другим образом поддерживают связи со страной-агрессором.

Как говорится в документе, общественность Украины возмутило известие о том, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский выступил 9 мая 2018 года на концерте в столице страны-агрессора – Москве.

«Считаем это не только огромным позором и предлательством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на востоке. Убеждены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом Президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание собственно «за весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, перестройку демократического, социального и правового государства», - говорится в обращении.

Джерело: ТСН