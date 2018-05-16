Мария Яремчук объяснила, почему уходит со сцены

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Мария Яремчук

Певица обращается к психоаналитикам, чтобы справиться со своими проблемами

Украинская певица Мария Яремчук, которая представляла Украину на «Евровидении-2014», вчера заявила, что прекращает творческую деятельность. На своей странице в Instagram она пояснила, что причиной этого является то, что она панически боится сцены, пишет «Главком».

«С неподдельной радостью сообщаю, что Мария Яремчук допевает последние концерты и прекращает творческую деятельность», - известила фанатов исполнительница.

Позже артистка уточнила, что неоднократно обращалась к услугам разных психоаналитиков, которые не смогли объяснить природу ее страха во время выступлений перед публикой.

«У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену – это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать», - рассказывает певица.

Также она добавила, что в отдельных случаях команда просто-таки силой выталкивала ее на сцену. В связи с этим он решила взять паузу в творчестве. Однако со временем она, возможно вновь будет выступать, но уже под другим именем.

«Понимая теперь саму себя, я не вижу смысла петь ту музыку, которую пела, носить то имя, которое я носила и тот багаж также! Это, наверное, сложно – оставлять наработки, если они есть, как бы кто к ним не относился! Все, что уже есть, - это много, и сказать: «Пока!» тяжеловато. Я боялась. Я целый год принимала решение! Оно не является импульсивным! Это не эмоция! Это осознанное решение!» - отметила Яремчук.

Напомним, ранее Мария Яремчук попробовала себя в качестве актрисы. Артистка сыграла в украинском экшене «Легенда Карпат» возлюбленную Валерия Харчишина.