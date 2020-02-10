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    Шоу-биз

    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд

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    <p>Поклонникам сложно поверить, что Херд сама могла быть жестокой с близким человеком</p> <div></div> - Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд

    Поклонникам сложно поверить, что Херд сама могла быть жестокой с близким человеком

    Актер нашел еще больше доказательств того, что актриса была с ним жестока

    Знаменитый голливудский актер Джонни Депп предоставил суду 87 видео, где бывшая супруга, звезда «Аквамена» Эмбер Херд его бьет. Кадры были сделаны на камеры, которые установлены в особняке, где они жили вместе. На них видно, как Эмбер набрасывалась на супруга с кулаками, а также пинается и очень агрессивно себя ведет, сообщает издание Lad Bible.

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    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
    Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд

    К слову, Депп не просто так подал на нее в суд. Он хочет отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за нанесенный ущерб его репутации. Поклонникам до сих пор сложно поверить, что Херд, которая выступала в защиту женщин, подвергшихся насилию, сама могла быть жестокой с близким человеком.

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    знаменитости актриса актер шоу-бизнес насилие
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