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    Сенсаційний тріумф «Паразитів»: повний список переможців премії «Оскар-2020»

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    Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо&nbsp;&mdash;&nbsp;&laquo;Паразити&raquo;, яка отримала чотири &laquo;Оскари&raquo; - Сенсаційний тріумф «Паразитів»: повний список переможців премії «Оскар-2020»
    Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари»
    Фото: oscar.go.com

    Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно

    У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

    Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2020» тривала більше трьох годин.

    Лідером за кількістю номінацій був психологічний трилер Тодда Філліпса «Джокер» — 11 номінацій, по 10 номінацій було у комедійної драми «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та історичної драми «1917» Сема Мендеса.

    Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» і вперше за 92-річну історію премії стала фільмом, знятим іноземною мовою, який отримав нагороду «кращий фільм».

    Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

    Усі лауреати премії «Оскар 2020»:

    Кращий актор другого плану

    Бред Пітт, «Одного разу… в Голлівуді»

    63_01

    Кращий анімаційний повнометражний фільм

    «Історія іграшок 4»

    Кращий анімаційний короткометражний фільм

    «Волохата любов»

    Кращий оригінальний сценарій

    «Паразити»

    Кращий адаптований сценарій

    «Кролик Джоджо» / режисер Тайко Вайтіті

    Кращий короткометражний ігровий фільм

    «Сусідське вікно»

    Краща робота художника-постановника

    «Одного разу в… Голлівуді»

    Кращий дизайн костюмів

    «Маленькі жінки»

    Кращий документальний повнометражний фільм

    «Американська фабрика»

    2_35

    Кращий документальний короткометражний фільм

    «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)»

    2_36

    Краща актриса другого плану

    Лора Дерн, «Шлюбна історія»

    61_03

    Кращий монтаж звуку

    «Аутсайдери» (Ford vs Ferrari)

    Краще зведення звуку

    «1917»

    Найкраща операторська робота

    «1917»

    5_11

    Кращий монтаж

    «Аутсайдери (Ford vs Ferrari)

    Кращі візуальні ефекти

    «1917»

    Кращий грим і зачіски

    «Сенсація»

    54_04

    Кращий фільм іноземною мовою

    «Паразити»

    Краща музика до фільму

    «Джокер», Гільдур Гуднадоуттір

    Краща пісня

    (I'm gonna) Love Me Again, музика Елтона Джона, слова Берні Топіна, / фільм Rocketman

    Кращий режисер

    Пон Джун Хо, «Паразити»

    7_15

    Краща чоловіча роль

    Хоакін Фенікс, «Джокер»


    2_33

    Краща жіноча роль

    Рене Зеллвегер, «Джуді»

    60_02

    Кращий фільм

    «Паразити»

    62

    Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

    Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.

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