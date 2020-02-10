Сенсаційний тріумф «Паразитів»: повний список переможців премії «Оскар-2020»



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Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» Фото: oscar.go.com

Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно

У понеділок вранці у Лос-Анджелесі завершилася 92-а урочиста церемонія нагородження Американської кіноакадемії.

Найочікуваніша кіноподія року пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Церемонія вручення «Оскара-2020» тривала більше трьох годин.

Лідером за кількістю номінацій був психологічний трилер Тодда Філліпса «Джокер» — 11 номінацій, по 10 номінацій було у комедійної драми «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно та історичної драми «1917» Сема Мендеса.

Сенсацією церемонії стала стрічка південнокорейського режисера Пон Джун Хо — «Паразити», яка отримала чотири «Оскари» і вперше за 92-річну історію премії стала фільмом, знятим іноземною мовою, який отримав нагороду «кращий фільм».

Три нагороди отримав фільм «1917», два «Оскари» — «Джокер» , який був фаворитом церемонії, і лише одна нагорода «Одного разу… в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

Усі лауреати премії «Оскар 2020»:

Кращий актор другого плану

Бред Пітт, «Одного разу… в Голлівуді»

Кращий анімаційний повнометражний фільм

«Історія іграшок 4»

Кращий анімаційний короткометражний фільм

«Волохата любов»

Кращий оригінальний сценарій

«Паразити»

Кращий адаптований сценарій

«Кролик Джоджо» / режисер Тайко Вайтіті

Кращий короткометражний ігровий фільм

«Сусідське вікно»

Краща робота художника-постановника

«Одного разу в… Голлівуді»

Кращий дизайн костюмів

«Маленькі жінки»

Кращий документальний повнометражний фільм

«Американська фабрика»

Кращий документальний короткометражний фільм

«Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)»

Краща актриса другого плану

Лора Дерн, «Шлюбна історія»

Кращий монтаж звуку

«Аутсайдери» (Ford vs Ferrari)

Краще зведення звуку

«1917»

Найкраща операторська робота

«1917»

Кращий монтаж

«Аутсайдери (Ford vs Ferrari)

Кращі візуальні ефекти

«1917»

Кращий грим і зачіски

«Сенсація»

Кращий фільм іноземною мовою

«Паразити»

Краща музика до фільму

«Джокер», Гільдур Гуднадоуттір

Краща пісня

(I'm gonna) Love Me Again, музика Елтона Джона, слова Берні Топіна, / фільм Rocketman

Кращий режисер

Пон Джун Хо, «Паразити»

Краща чоловіча роль

Хоакін Фенікс, «Джокер»





Краща жіноча роль

Рене Зеллвегер, «Джуді»

Кращий фільм

«Паразити»

Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.