Кто получит заветный «Оскар»? Все, что нужно знать о лучших фильмах кинопремии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне церемонии «Оскар» рассказываем о претендентах на главные награды

В ночь с 9 на 10 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоится девяносто вторая церемония «Оскар». Одну из самых престижных наград в кинематографе получать актеры и актрисы, режиссеры, сценаристы, композиторы и, конечно, сами ленты. Именно объявления победителя в номинации «Лучший фильм» обычно больше привлекает внимание ценителей кино во всем мире.

В этом году больше всего номинаций - 11 - получила драма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. На награды в стольких же номинациях лента претендует и в премии BAFTA. 10 номинаций на «Оскар» в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландца» Мартина Скорсезе и «1917» Сэма Мендеса.

«Джокер»

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: Драма, триллер

Психологический триллер Тодда Филлипса, снятый по его же сценарию в сотрудничестве со Скоттом Сильвером, рассказывает режиссерскую версию истории злодея Джокера - главного антагониста Бэтмена в комиксах DC.

События разворачиваются в 80-х годах ХХ века в Готэм-Сити. Главный герой - комик-неудачник Артур Флек (Хоакин Феникс). Мать учила его доброты, но мир оказался жестоким и несправедливым. Поэтому Артур решил изменить его по-своему, превратившись в сумасшедшего клоуна Джокера и став на преступный путь.

Лента совершила настоящий фурор, собрав более $ 1 млрд в мировом прокате. «Джокер» стал первым фильмом из категории 17+ с таким бокс-офиса, что разместило его на 7-й строчке в списке самых кассовых лент 2019 года.

На премьере, которая состоялась на Венецианском кинофестивале, зрители аплодировали фильму на протяжении восьми минут. Стоя.

На PornHub с момента выхода фильма была зарегистрирована 741 тысяча запросов «Джокер».

Также фильм быстро оказался в списке 10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb. Он находился на 10 месте — рядом с «Бойцовским клубом» и «Хорошим, плохим, злым».

«Однажды в Голливуде»





Однажды в Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанр: драма, комедия

События ленты разворачиваются в 1969 году. Не слишком успешный актер Год Далтон (Леонардо Ди Каприо) пытается пробиться в киноиндустрии после съемок в телевизионном шоу, а его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт) постоянно без работы.

Атмосфера 60-х, искусно передана Тарантино с помощью мелких нюансов, музыки, интересные диалоги и все это - на фоне серии убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном и его «семьей».

За простым сценами фильма скрываются двойные смыслы, параллели и пародии. Фактически весь фильм Тарантино сотканный из аллюзий. Одна из главных - история Шарон Тейт - актрисы и жена режиссера Романа Полански. Красивая 26-летняя женщина была убита сектой Мэнсона на 9-м месяце беременности 16-ю ножевыми ранениями в живот. Эта трагедия не просто заставила ужаснуться Голливуд, а переосмыслили жизни.

«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Квентина Тарантино. Девятую ленту режиссера называют его самой знаковой работой. Она стала самым дорогим фильмом, обойдясь ему в $ 90 млн.

Тарантино работал над сценарием «Однажды в ... Голливуде» пять лет и называет его «мамым личным из всех», которые он писал.

Название фильма «Однажды в ... Голливуде» отсылает к вестернам Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе» и «Однажды в Америке». Леоне является одним из самых любимых режиссеров Тарантино.

«Ford против Ferrari»

Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанр: драма, спортивный

В центре биографического фильма Джеймс Мэнголд - настоящая история противостояния команд Форда и Феррари. В 1966 году на престижных гонках «Ле-Мана» во Франции внимание мира привлек новый спорткар, который мог конкурировать с самим Ferrari.

Фильм рассказывает об американском автомобильном конструкторе Кэролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе. Они решились бросить вызов корпорациям и собственным демонам и с нуля создать совершенно новый автомобиль, который смог бы превзойти постоянного чемпиона - команду Энцо Феррари.

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Также в фильме снялись Катрина Балф, Бернтал и Ноа Джюп. Роль Дэна Герни сыграл его младший сын Алекс Герни.

Ранее фильм назывался Go Like Hel, на главные роли рассматривались Том Круз и Брэд Питт.

«Ирландец»

Ирландец

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанр: драма, криминал

Перед смертью Фрэнк (де Ниро) решается раскрыть свою тайну: после Второй мировой войны он стал профессиональным киллером. Среди его жертв, общее количество которых 25 человек - известный лидер профсоюза Джимми Гоффа.

В номинации на «Оскар-2020» - это еще один фильм, основанный на реальных событиях. Мартин Скорсезе взялся за экранизацию мемуаров «Я слышал, ты красишь дома» бывшего прокурора США Чарльза Брандта. Это девятая совместная работа режиссера с Робертом де Ниро.

Мартин Скорсезе больше 10 лет не мог снять «Ирландца». Режиссер не мог договориться ни с одной киностудией: все они хотели уменьшить хронометраж и бюджет фильма. В итоге Скорсезе спонсировал стриминговый сервис Netflix, который согласился дать ему полную творческую свободу. Ради этого Скорсезе пожертвовал показами фильма на большом экране, он вышел лишь в ограниченный прокат в кинотеатрах США. Основная премьера — на экранах компьютеров и смартфонов.

Netflix оказался единственным, кто потянул рекордный для фильмографии Скорсезе 159-миллионный бюджет «Ирландца». Львиная его доля ушла на по-своему революционное технологическое ухищрение — компьютерное омоложение главных героев в исполнении без малого 80-летних Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

«Кролик Джоджо»

Кролик Джоджо

Режиссер: Таика Вайтити

Жанр: сатирическая драма, комедия

Лента новозеландского режиссера Таика Вайтити, снятая по книге «Решетки на небеса» Кристины Люненс, является сатирой о Второй мировой.

Неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти свое место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребенок сам придумывает себе проблемы.

В надежде получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха.

Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

«Маленькие женщины»

Маленькие женщины

Режиссер: Грета Гервиг

Жанр: драма, исторический

В центре драмы история четырех сестер Марч, взросления которых пришлось на 1860-е годы в Новой Англии, во времена Гражданской войны в США.

Четыре совершенно разные женщины сталкиваются с классическими проблемами: первая любовь, разочарование, разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Фильм является экранизацией одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, написанного в конце XIX в. Главные роли в картине сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шала и Мерил Стрип.

Режиссёр новой экранизации – Грета Гервиг. Изначально планировалось, что она лишь адаптирует сценарий, но затем, после успеха ее фильма «Леди Берд», в котором, кстати, тоже заняты Сирша Ронан и Тимоти Шаламе, Гервиг отдали фильм полностью. «Леди Бред» она сняла по собственному сценарию и была дважды номинирована на «Оскар» – как режиссер и как сценарист.

У «Маленьких женщин» 6 номинаций на «Оскар-2020» в следующих категориях: лучший фильм, лучшая женская роль (Сирша Ронан), лучшая женская роль второго плана (Флоренс Пью), лучший адаптированный сценарий, лучшие костюмы, лучший саундтрек.

«Брачная история»

Брачная история

Режиссер: Ной Баумбах

Жанр: драма, комедия

Фильм Ноя Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях рассказывает брачную историю, которая катится к разводу.

Чарли - режиссер авангардного театра в Нью-Йорке, его жена Николь - актриса. Как и все пары, супруги сталкиваются с проблемами и пытаются их преодолеть. Сеансы у психотерапевта не слишком помогают, поэтому если Николь предлагают главную роль в телепроекта в Лос-Анджелесе, она решает покинуть театр и временно переехать с сыном в Западный Голливуд.

Спокойное развод постепенно превращается в сложный бракоразводный процесс и затрагивает старые обиды.

«1917»

1917

Режиссер: Сэм Менденс

Жанр: драма, исторический

События ленты британского режиссера разворачиваются во время Первой мировой войны. Весь фильм - это одни сутки. Главные герои - молодые британские солдаты Шофилд (Джордж МакКей) и Блейк (Дин Чарльз Чепмен) должны выполнить важнейшую задачу.

Юношам поручено пересечь территорию противника и донести сообщение, чтобы остановить смертельную атаку против сотен солдат, среди которых находится и брат Блейка. Приказ об отмене наступления должен предупредить трагедию - чтобы батальон не попал в засаду.

Фильм снимали длительными урывками и монтировали таким образом, чтобы создавалось впечатление съемок одним кадром. В фильме также снялись Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт.

Съемки фильма начались 1 апреля 2019 года и продолжались до июня 2019 года в Уилтшире, парке Хэнкли Коммон и Говане, Шотландия, а также в студии Shepperton Studios.

Фрагменты фильма были сняты в районе Лоу-форс, на реке Тис, в Тисдейле в июне 2019 года. Съемочная группа установливала знаки, предупреждающие пешеходов в этом районе, чтобы они не пугались, увидев разбросанные вокруг площадки тела, которые были манекенами.

«Паразиты»

Паразиты

Режиссер: Пон Чжун Хо

Жанр: драма, детектив

За «Оскар» в номинации «Лучший фильм» в этом году поборется картина южнокорейского режиссера. Лента «Паразиты» уже имеет одну из самых престижных наград - Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета - бедная семья - безработный водитель Ким Ги Тхэк с женой Чон Сук и двумя взрослыми детьми Ки Ву и Ки Джон, едва сводит концы с концами. Их жизнь меняется, когда друг Ки Ву предлагает ему обмануть богатую семью - подделать документы о высшем образовании и, притворившись репетитором, устроиться к ним на высокооплачиваемую работу.

В богатом доме в голову парня постепенно приходят идеи, как мошенничеством пристроить и остальных членов своей семьи на работу к семейству Пак и гарантировать себе безбедное существование.

При бюджете $ 11,8 млн фильм собрал в прокате $ 130 млн.

В 2018 году сайт рецензий Metacritics включил режиссера Пон Чжун Хо в список из 30 режиссеров, на чьем счету нет ни одного плохого фильма.

Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в Голливуде»

«Паразиты»

«Форд против Феррари»

Лучший международный фильм

«Паразиты»

«Тело Христово»

«Земля меда»

«Отверженные»

«Боль и слава»

Лучший режиссер

Тодд Филлипс, «Джокер»

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Сэм Мендес, «1917»

Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»

Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший актер

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два папы»

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Гарриет»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс, «Два папы»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс, «Ричард Джуэлл»

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью, «Маленькие женщины»

Марго Робби, «Скандал»

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи», Райан Джонсон

«Брачная история», Ноа Баумбах

«1917», Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс

«Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино

«Паразиты», Пон Чжун Хо

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец», Стивен Зеллиан

«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити

«Джокер», Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

«Маленькие женщины», Грета Гервиг

«Два папы»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

Missing Link

«История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочь»

«Хэир лав»

«Китбул»

«Меморабл»

«Сестра»

Лучший короткометражный фильм

«Братство»

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Сария»

«Сестра»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в Голливуде»

«Маленькие женщины»

«Кролик Джоджо»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»

(I'm Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»

Stand Up — «Гарриет»

Into The Unknown — «Холодное сердце 2»

I’m Standing With You — «Прорыв»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в Голливуде»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Ad Astra

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в Голливуде»