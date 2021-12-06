Jerri Heil призналась, что любит траву и больше ничего
Девушка призналась, что большинство веганов не питается так, как она
Популярная украинская певица Jerri Heil в программе «Светская жизнь» рассказала о своем ежедневном рационе.
«Я этот вероятно типичный веган в представлении всех невеганов. Типа тот, что любит траву и больше ничего. Я так люблю питаться. Но большинство веганов так не питается. Это миф», - сообщила она».
Девушка отмечает, что на данный момент вегетарианская индустрия настолько хорошо продвинулась, что недавно она давала Анне Тринчер вегетарианские котлеты. И певица даже не смогла их отличить от настоящих.
Ранее Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик.
Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.