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    Jerri Heil призналась, что любит траву и больше ничего

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    Jerry Heil - Jerri Heil призналась, что любит траву и больше ничего
    Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Девушка призналась, что большинство веганов не питается так, как она

    Популярная украинская певица Jerri Heil в программе «Светская жизнь» рассказала о своем ежедневном рационе.

    «Я этот вероятно типичный веган в представлении всех невеганов. Типа тот, что любит траву и больше ничего. Я так люблю питаться. Но большинство веганов так не питается. Это миф», - сообщила она».

    Девушка отмечает, что на данный момент вегетарианская индустрия настолько хорошо продвинулась, что недавно она давала Анне Тринчер вегетарианские котлеты. И певица даже не смогла их отличить от настоящих.

    Ранее Jerry Heil в костюме феи показала идеально плоский животик.

    Певица уточнила, что наряд для нее создала модельер Анастасия Велегура.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Jerri Heil призналась, что любит траву и больше ничего