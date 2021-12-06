Владимир Кличко стал героем немецкого реалити-шоу

Владимир Кличко поделился на своей странице в Сети тизером

Бывший чемпион мира принял участие в съемках нового приключенческого реалити-шоу «Погоня за знаменитостями». Среди прочих участниками стали актриса Стефани Гиссингер (25 лет), певица Ванесса Май (29 лет), актер Том Бек (43), его коллега Кида Ходр Рамадан (45).

Цель участников состоит в том, чтобы самостоятельно или работая вместе в командах по два человека добраться до географической точки. На исполнение задачи у звезд будет всего 10 дней.

Владимир Кличко поделился на своей странице в Сети тизером своих испытаний:

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«Кто имеет наибольшую силу воли, чтобы выиграть данный вызов?»,- поинтересовался у фолловеров боксер.

В сериалити звезды будут убегать от Эриха Вада, бывшего секретаря Федерального совета безопасности и советника канцлера по военной политике, а также команды следователей, кибераналитиков.

Охотники будут пытаться поймать людей, скрывающихся от правосудия, а те будут убегать по всей Германии. Цель знаменитостей – оставаться незамеченными до конца.

Поначалу это может показаться довольно обычным, но участники имеют ограниченные денежные ресурсы.

«Я хочу доказать, что должна быть сильнейшая сила воли в жизни для преодоления любого вызова. И, конечно, я хочу убедить и охватить максимальное количество людей», – рассказал Владимир на своем ресурсе Klitschko.

Ранее «Скотч» сообщал, что бывшая девушка Кличко снова встречается с бойфрендом, отсидевшим срок за ее избиения.

Как сообщают источники из окружения Хайден, актриса нарушила свое обещание выйти из абьюзивных отношений и в очередной раз готова дать Хикерсону шанс. По данным E!News, пара вместе провела вечер в ресторане, танцуя и выпивая легкий алкоголь. Хикерсон сообщил, что пока они стараются общаться как друзья: «У нас большая общая история, и это первый шаг на пути к моему исправлению. Хайден позволила мне его сделать».