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    Легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями

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    Фото: скриншот с видео концерта &laquo;Легенды Украины&raquo; - Легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями

    Фото: скриншот с видео концерта «Легенды Украины»

    Игорь Поклад посоветовал современным исполнителям писать свои песни, а не переиначивать чужие

    Легендарный украинский композитор Игорь Поклад оценил исполнение своих песен во время концерта к 30-летию Независимости Украины на стадионе Олимпийский. В интервью «Главкому» он рассказал, что особенно запомнилось выступление Оли Поляковой «в перьях», исполнившей композицию «Волшебная скрипка» на слова Юрия Рыбчинского.

    «Ну что я должен сказать? Как там говорят: «Я художник, я так вижу!» Пусть! Она так «видит», – сказал композитор.

    Впечатлило художника и то, как Таяна (Tayanna) на церемонии «Легенды Украины» спела «Дикие гуси». Он, в частности, заметил, что не узнал свою песню.

    «И если бы не слова, я бы так и не догадался, что она поет... Можно ли так делать?», – возмутился композитор.

    По его словам, они с Юрием Рыбчинским, автором текста, искали место каждой букве и каждой ноте.

    «Нам казалось, что мы уже создали песню. Вопрос – зачем так ее радикально менять? Ну, возьмите и напишите свое! И пойте себе вволю. Скажу больше. Меня очень удивила реакция слушателей! Соответствовали ли у них уши? По крайней мере, это была точно не моя песня… Хотя слова Юрия Рыбчинского – не все, а часть – остались. Да еще никогда и никто над моим творчеством не издевался. Это факт. Досадный факт», – поделился Игорь Поклад.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Легендарный композитор рассказал, как Полякова и Tayanna издеваются над его песнями