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    Шоу-биз

    Джордж Мартин объяснил огромное количество смертей в «Игре престолов»

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    Джордж Мартин и главные герои сериала&nbsp;&laquo;Игра престолов&raquo; - Джордж Мартин объяснил огромное количество смертей в «Игре престолов»
    Джордж Мартин и главные герои сериала «Игра престолов»

    Сериал «Игра престолов» считается одним из самым кровавых и беспощадных к своим персонажам

    Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», которые легли в основу шоу HBO, не жалеет героев своего произведения и безо всякого трепета расправляется с ними на страницах книг, также поступают и сценаристы «Игры престолов» по ходу сериала.

    Мартина часто спрашивают, зачем он постоянно убивает основных персонажей истории – и писатель в очередной раз на этот вопрос ответил.

    Мартин признался, что большое влияние на него оказало творчество Джона Р. Толкина, автора «Властелина колец». Он вспомнил, как сильно его шокировала смерть Гэндальфа в одной из книг культовой трилогии. «Я не смогу описать то влияние, которое оказало на меня прочтение этого момента в 13 лет. Нельзя убивать Гэндальфа! Конан ведь не умер в книгах про Конана. Но Толкин нарушил это правило, я буду всегда его любить за это. Когда он убил Гэндальфа, напряжение возросло в тысячу раз, потому что с этого момента умереть может любой», – говорит Мартин.

    Рискованный и смелый ход Толкина спустя много лет привел к тому, что автор «Песни льда и пламени» теперь вовсю пользуется аналогичным инструментом для создания напряженной атмосферы – действительно, в книгах Мартина в любой момент умереть может любой герой, и частично именно эта «изюминка» творчества писателя обеспечила ему международную известность.

    Джерело: popcornnews

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