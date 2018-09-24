Джордж Р Мартин раскрыл рабочее название приквела «Игры престолов»

В недавнем интервью, Джордж рассекретил «рабочее» название приквела, который канал HBO уже отправил в работу и выпустит в эфир после окончания оригинального сериала.

По словам Джорджа Р. Мартина, приквел получил рабочее название «Длинная ночь». Также писатель рассказал, что в работе находятся сразу 5 приквелов «Игры престолов» (учитывая «Длинную ночь»).

Уже известно, что действие приквела развернется в Эру героев, за тысячи лет до событий, показанных в «Игре престолов» – когда Семь королевств действительно были Семью королевствами и каждым управлял воинственный клан. Появления «Длинной ночи» в эфире стоит ждать не раньше 2020 года – снимать приквел начнут ориентировочно в феврале 2019.