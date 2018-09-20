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    Шоу-биз

    Кит Харингтон благодарен «Игре престолов» за знакомство с женой

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    Кит Харингтон благодарен «Игре престолов» за знакомство с женой

    На церемонии премии «Эмми-2018» в главной номинации «Лучший драматический сериал» победила сага «Игра престолов»

    На сцену за наградой поднялся один из главных героев — Кит Харингтон. Актер рассказал, как «Игра престолов» изменила его жизнь.

    «Я познакомился с моей женой на съемках этого сериала. Это самое удивительное. Картина сильно повлияла на мою будущую семью и жизнь. Это главное, что мне дали съемки в этом проекте», — сказал Кит.

    Напомним, Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемочной площадке «Игры престолов». Вскоре экранная история любви переросла в роман в реальной жизни, но актерам долгое время удавалось скрывать свои отношения.

    знаменитости Игра престолов
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