Эмилия Кларк оригинально отпраздновала победу на «Эмми» (фото)



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Теперь драконы всегда будут со своей матерью

Как известно, на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» сериал «Игра Престолов» получил статуэтку за «Лучший драматический сериал». Эмилия Кларк отпраздновала победу особенно красиво.

31-летняя актриса, которая играет роль Дейенерис Таргариен, Мать Драконов, продемонстрировала у себя Instagram новую татуировку с крошечными летающими драконами на правом запястье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 19 Сен 2018 в 6:36 PDT

Ранее «Скотч» сообщал о всех лауреатах премии «Эмми-2018»

Джерело: mirror.co.uk