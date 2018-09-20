Эмилия Кларк оригинально отпраздновала победу на «Эмми» (фото)
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Розсилка
Теперь драконы всегда будут со своей матерью
Как известно, на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» сериал «Игра Престолов» получил статуэтку за «Лучший драматический сериал». Эмилия Кларк отпраздновала победу особенно красиво.
31-летняя актриса, которая играет роль Дейенерис Таргариен, Мать Драконов, продемонстрировала у себя Instagram новую татуировку с крошечными летающими драконами на правом запястье.
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Ранее «Скотч» сообщал о всех лауреатах премии «Эмми-2018»
Джерело: mirror.co.uk