  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эмилия Кларк оригинально отпраздновала победу на «Эмми» (фото)

    • Розсилка
    Эмилия Кларк оригинально отпраздновала победу на «Эмми» (фото)

    Теперь драконы всегда будут со своей матерью

    Как известно, на 70-й церемонии вручения премии «Эмми» сериал «Игра Престолов» получил статуэтку за «Лучший драматический сериал». Эмилия Кларк отпраздновала победу особенно красиво.

    31-летняя актриса, которая играет роль Дейенерис Таргариен, Мать Драконов, продемонстрировала у себя Instagram новую татуировку с крошечными летающими драконами на правом запястье.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от @emilia_clarke

    Ранее «Скотч» сообщал о всех лауреатах премии «Эмми-2018»

    Джерело: mirror.co.uk

    мода и красота Игра престолов актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ