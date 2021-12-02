Дзидзьо рассказал, как потерял отца в 13 лет

Артист тяжело переживал утрату

Популярный украинский певец Дзтдзьо в программе «Звездный путь» рассказал, почему умер его отец. Степана Алексеевича не стало, когда Михаилу было всего 13 лет.

«Он умер, потому что простудил голову. Нерв простудил. Мы не знали, что делать, бедные времена были. Он просто терпел неделю головную боль. Мы перед 8 марта его отправили в больницу. Помню, мама должна была ехать с папой и неделю быть с ним в больнице во Львове, и тут маму приносят на руках в дом – и я все понял. Было очень тяжело. Мы похоронили его в селе, где отец родился», – поделился печальной историей певец.

Степану Алексеевичу было всего 37 лет. Как вспоминает Михаил, он тяжело пережил потерю отца. Ему было сложно возвращаться домой. Мама певца тоже тяжело пережила смерть мужа. Тем более были 90-е годы, а она воспитывала двоих детей. Поэтому Галина Яновна уехала работать в Португалию.

К слову, Михаил говорит, что у него об отце остались только теплые и приятные воспоминания. Он любил своего отца.

Ранее Дзидзьо в программе «Звездный путь» признался, что именно он был инициатором развода с певицей Славия. Он рассказал, как поделил имущество с бывшей женой.

Напомним, что ранее Дзидзьо поделился, что его маму очень волнует тема внуков. По словам артиста, она неоднократно пыталась с ним поговорить на эту тему, но Михаил постоянно откладывал этот разговор.

Также Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез.