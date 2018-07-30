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    Шоу-биз

    Экс-регионалка Таисия Повалий презентовала новый клип, снятый в Украине

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    Таисия Повалий - Экс-регионалка Таисия Повалий презентовала новый клип, снятый в Украине
    Таисия Повалий

    Скандальная певица, которая уже несколько лет живет и гастролирует в РФ, презентовала новый видеоклип

    Несмотря на то, что гастроли в РФ приносят более высокие гонорары, чем на родине, Повалий предпочитает снимать клипы в Украине у украинских режиссеров.

    Сегодня на официальном канале певицы в Youtube опубликовали новый клип на песню «Ты посмотри мне в глаза». По словам артистки, над композицией работали поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктория Кохана. А режиссером новой видеоработы скандальной артистки стал Сергей Солодкий, известный меломанам по клипам Тины Кароль, Юлии Думанской, Веры Брежневой и Ани Лорак.

    Стоит отметить, что вирусной популярности в сети видеоклип не приобрел. На данный момент видео просмотрели всего 710 раз.  Из них только 47 человек поставили «лайк» новой видеоработе Повалий .

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