Экс-регионалка Таисия Повалий презентовала новый клип, снятый в Украине



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Таисия Повалий

Скандальная певица, которая уже несколько лет живет и гастролирует в РФ, презентовала новый видеоклип

Несмотря на то, что гастроли в РФ приносят более высокие гонорары, чем на родине, Повалий предпочитает снимать клипы в Украине у украинских режиссеров.

Сегодня на официальном канале певицы в Youtube опубликовали новый клип на песню «Ты посмотри мне в глаза». По словам артистки, над композицией работали поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктория Кохана. А режиссером новой видеоработы скандальной артистки стал Сергей Солодкий, известный меломанам по клипам Тины Кароль, Юлии Думанской, Веры Брежневой и Ани Лорак.

Стоит отметить, что вирусной популярности в сети видеоклип не приобрел. На данный момент видео просмотрели всего 710 раз. Из них только 47 человек поставили «лайк» новой видеоработе Повалий .