Макс Барских признался, что у него бывают курортные романы



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Макс Барских

Украинский артист отметил, что тяжело поддерживать отношения на расстоянии

О жизни популярного украинского исполнителя Макса Барских мало что известно поклонникам. Но за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!», Макс раскрыл интересные подробности своей жизни и даже поделился очень личными воспоминаниями.

По словам артиста, первый поцелуй у него произошел в 14 лет.

«Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь», – признался Барских.

А еще артист рассказал, как сделать так, чтобы поцелуи действительно приносили удовольствие:

«Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!», – отметил Макс Барских в интервью телеканалу «Украина»

Кроме того, Макс признался, что иногда в его жизни случаются и курортные романы.

«Такое бывает, конечно. Но обычно это романы без продолжения. Дело не в том, что на курорте «повстречались и забыли», просто, к сожалению, тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи», - признался артист.