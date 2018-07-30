Сказке конец? Супруга Ани Лорак застукали с другой в караоке-клубе. Видеофакт



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Пока Ани Лорак зарабатывает деньги, супруг развлекается в караоке-клубе с брюнеткой

Судя по всему в семье Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу не все так гладко, как написано в глянцевых журналах.

Сначала поклонников артистки шокировало видео с afterparty фестиваля «Жара». На нем отчетливо видно, как король российской поп-сцены Филипп Киркоров откровенно заигрывает с Ани Лорак, обнимает и пытается поцеловать.

А сегодня, издание Super опубликовало видеоролик, на котором запечатлен супруг украинской певицы Мурат. Видео получилось весьма пикантным: турецкий «принц» нежно обнимает брюнетку в одном из караоке-клубов. По информации издания, весь вечер Мурат не отходил ни на шаг от своей спутницы. Мало того, на кадрах видно, как муж Ани Лорак нежно обнимает девушку, гладит ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Также стало известно. что караоке-клуб пара покинула за полночь и изрядно навеселе.

Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

В сети быстро опознали загадочную брюнетку. Ею оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в Instagram. Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.