Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели



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«Я люблю тебя, парень на фото», - нежно обратилась певица к возлюбленному Фото: instagram.com/annasedokova/

Певица решила оригинальным способ поддержать баскетболиста перед игрой

Бывшая участница украинской поп-группы Анна Седокова в прошлом году закрутила роман с женатым спортсменом. Сначала она пыталась скрывать роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма, а потом открыто заговорила о любви к нему. Накануне перед важной игрой Седокова решила поддержать своего избранника. Она опубликовала страстное постельное фото. В кадре девушка без макияжа в полуобнаженном виде в обнимку с Янисом на кровати. Баскетболист с оголенным торсом целует свою возлюбленную.

«Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!» - пожелала артистка баскетболисту.

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