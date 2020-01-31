  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели

    • Розсилка
    <p>&laquo;Я люблю тебя, парень на фото&raquo;, - нежно обратилась певица к возлюбленному</p> <div></div> - Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели

    «Я люблю тебя, парень на фото», - нежно обратилась певица к возлюбленному

    Фото: instagram.com/annasedokova/

    Певица решила оригинальным способ поддержать баскетболиста перед игрой

    Бывшая участница украинской поп-группы Анна Седокова в прошлом году закрутила роман с женатым спортсменом. Сначала она пыталась скрывать роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма, а потом открыто заговорила о любви к нему. Накануне перед важной игрой Седокова решила поддержать своего избранника. Она опубликовала страстное постельное фото. В кадре девушка без макияжа в полуобнаженном виде в обнимку с Янисом на кровати. Баскетболист с оголенным торсом целует свою возлюбленную.

    screenshot_7_22

    «Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!» - пожелала артистка баскетболисту.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Экс-«Виа Гра» Седокова поделилась постельным фото с возлюбленным из постели
    Фото: instagram.com/annasedokova/

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ