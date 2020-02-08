Экс-жена Остапчука призналась, на что потратила деньги, которые он ей оставил



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По словам Елены Войченко, деньги, которые ей оставил Владимир Остапчук, пошли на уплату долгов за авто

Владимир Остапчук финансово помогает супруге, о чем свидетельствует подписанный между ними договор. Согласно документу, он оставил супруге и детям две совместно купленные квартиры в Киеве, один автомобиль и сумму в 30 тыс. долларов.

«Договор действительно имел место, но эта подача информации довольно странная. Я не понимаю, как можно так говорить и подавать информацию. Потому что, говоря об оставленных двух квартирах, Владимир почему-то забыл упомянуть о том, что почти половину средств для приобретения этих квартир были получены от моих родителей. Говоря о 30 тыс долларов, он забыл упомянуть о том, что именно этими деньгами я отдала долг за тот автомобиль, который я брала на себя», - делится Елена Войченко с журналистами на канале «Украина».

Ранее женщина призналась, что Владимир ездит на авто элитной марки, купленной в долг на деньги ее родных.

«Ему остается автомобиль "Ягуар", на который он занимал деньги у моих родственников», - говорит Елена Войченко.

Также по словам телеведущего, на содержание их с Еленой совместных детей за 5 месяцев, что супруги не живут вместе, Остапчук, якобы, дал 225000 гривен. По словам же самой Елены, в эту сумму входит и двухмесячная плата за школу Эмилии.

«Остальную часть денег, которую он тоже, очевидно, туда посчитал, это была плата за абонемент для дочери и меня, потому что она сама не может ходить в бассейн. Годовой абонемент в бассейн. Еще часть денег, сейчас единственные деньги, которые он дает на содержание детей, он делает это через Укрпочту, поэтому денег у меня на руках сейчас нет», - рассказала супруга Владимира Остапчука.