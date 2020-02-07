  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Катя Осадчая похвасталась дорогим автомобилем

    • Розсилка
    Катя Осадчая похвасталась дорогим автомобилем

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая купила автомобиль за три миллиона гривен

    Привычный кроссовер Porsche звезда заменила на седан – черный Jaguar XJ. Уже тогда подписчики резко раскритиковали Катю Осадчую за демонстрацию подобной роскоши на публику. Теперь телеведущая прошла техосмотр и рассказала, как это было.

    На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала свежее фото с роскошным автомобилем и заявила, что прошла первый техосмотр. По словам телеведущей, все прошло прекрасно и без очереди.

    «Мой конь после первого ТО и счастлива я, что все быстро, профессионально, без очередей и лишних хлопот! Спасибо за то, что буквы ТО меня не пугают», – написала шоувумен.

    5e3c2d77c6483
    instagram.com/kosadcha

    Некоторые подписчики в восторге от автомобиля и внешнего вида Кати Осадчей, однако многие раскритиковали телеведущую за излишнюю роскошь: «Дешевые понты! Была лучшего мнения о вас! Кому это интересно? У некоторых людей есть нечего а тут, понимаешь, с жиру бесимся», – пишут они.

    Отметим, на комментарии хейтеров звезда предпочитает не отвечать.

    знаменитости фотография автомобиль телеведущая Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ