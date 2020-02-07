«Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини



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36-летнего Родриго Алвеса заметили на публике

Этапажный бразильский шоумен произвел фурор, показав свой новый бюст

36-летний телеведущий Родриго Алвес похвастался результатом очередного хирургического вмешательства. На этот раз врачи увеличили ему грудь. Трансгендер продемонстрировал обновленные формы в Лондоне. Там он посетил китайский ресторан. Адвес выбрал для «выхода в свет» роскошное алое мини-платье с пышными рукавами. Глубокое декольте подчеркнуло достоинства новоиспеченной женщины.

Бразилец традиционно сделал яркий макияж с акцентом на красные губы. Волосы он предпочел завить в локоны. Образ завершили утонченные босоножки на высокой шпильке.

Алвесу установили новые импланты в грудь в Стамбуле две недели назад. Он считает, что операция помогла ему выглядеть как «супермодель». «Моя жизнь никогда не была такой качественной, как сейчас. Мне бы хотелось, чтобы переход произошел намного раньше. Мое тело положительно реагирует на гормональную терапию. Кожа стала очень мягкой, бедра шире, а волосы начали расти намного быстрее!» - поделился своими эмоциями «бывший Кен».