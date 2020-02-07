  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини

    • Розсилка
    <p>36-летнего Родриго Алвеса заметили на публике</p> <div></div> - «Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини

    36-летнего Родриго Алвеса заметили на публике

    Этапажный бразильский шоумен произвел фурор, показав свой новый бюст

    36-летний телеведущий Родриго Алвес похвастался результатом очередного хирургического вмешательства. На этот раз врачи увеличили ему грудь. Трансгендер продемонстрировал обновленные формы в Лондоне. Там он посетил китайский ресторан. Адвес выбрал для «выхода в свет» роскошное алое мини-платье с пышными рукавами. Глубокое декольте подчеркнуло достоинства новоиспеченной женщины.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини
    «Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини
    «Живой Кен» похвастался женской фигурой в красном мини

    Бразилец традиционно сделал яркий макияж с акцентом на красные губы. Волосы он предпочел завить в локоны. Образ завершили утонченные босоножки на высокой шпильке.

    Алвесу установили новые импланты в грудь в Стамбуле две недели назад. Он считает, что операция помогла ему выглядеть как «супермодель». «Моя жизнь никогда не была такой качественной, как сейчас. Мне бы хотелось, чтобы переход произошел намного раньше. Мое тело положительно реагирует на гормональную терапию. Кожа стала очень мягкой, бедра шире, а волосы начали расти намного быстрее!» - поделился своими эмоциями «бывший Кен».

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци  

                                                                                                                                                             

     

     

    знаменитости шоу-бизнес телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ