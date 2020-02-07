Жена Дмитрия Комарова очаровала новым фото



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Кучеренко похвасталась душевной встречей

А на днях украинская модель и телеведущая, обладательница титула Мисс Украина-2016 смогла также посетить родной город - Днипро. Однако не отмечается, к родным модель поехала сама, или все же с Комаровым.

При этом Александра уточнила, что встречал ее родной брат Дмитрий, который преподнес красотке пышный букет нежных тюльпанов.

«Родной город встречает снегом. А брат @dmitriy_kucherenko - цветами) Райдер выполнен, спасибо))) До встречи вечером на вручении премии #золотойананас, Днепр. Здесь даже ананасы золотые раздают зимой», - подписала милое фото Кучеренко.

instagram.com/alexandrocheretny

На снимке модель позирует на заснеженном фоне в простом ежедневном образе - пуховая куртка синего цвета, кожаные перчатки и черная шапка.

«Золотой ананас» - это премия журнала «Стильный город» (Днипро). В рамках премии проходит награждение самых талантливых и состоявшихся персон и компаний в разных сферах бизнеса города по версии журнала.



