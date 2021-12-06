Эктор Хименес-Браво прокомментировал свою сексуальную ориентацию

Телеведущий сделал откровенное признание

49-летний холостяк и известный телеведущий Эктор Хименес-Браво в программе «Светская жизнь» прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

«Я не переживаю по этому поводу. Если люди хотят поговорить о том, что происходит в моей кровати, то это их проблема, а не моя. Семья, жена, дети будут тогда, когда на это будет правильный момент. Это лучше, чем идти быстро жениться и рожать детей, потому что мне уже 50 лет. Нет!» – отметил он.

14 января Эктору будет 50 лет и он собирается праздновать юбилей. В планах Эктора закатить пышную вечеринку и отметить этот день как следует. По словам повара, он чувствует себя на 25 лет.

«Многие мужчины волнуются из-за 50-летия. Я не волнуюсь, потому что я еженедельно хожу в спортзал. Я чувствую себя не на 50, а на 25 лет», – признался он.

Ранее Эктор Хименес-Браво признался, что уволил сотрудников из-за секса на кухне.

Как признается ведущий, у него самого это неоднократно было, в том числе и в Украине. Впрочем, он говорит, что такие отношения заканчивались неудачно.

«В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна», – поделился повар.