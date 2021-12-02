Элтон Джон мог умереть во время операции

Певец чуть не скончался в больнице

Элтон Джон давно жаловался на боли в колене, но всегда откладывал поход к доктору до последнего. Певец все же решил обратиться за помощью, но его ждали серьезные риски.

Дело в том, что пожилые люди плохо переносят наркоз, иногда даже есть вероятность внезапной смерти. К счастью, все обошлось, и сэр Элтон Джон снова в строю.

«В мои 74 года наркоз – вещь опасная. Была вероятность, что я покину вас навсегда», – написал Элтон в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что «Игру престолов» хотели продлить еще на два сезона.

О несбывшихся планах Мартина рассказал журналист Джеймс Эндрю Миллер в своей книге «Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам». Миллер пообщался с агентом писателя Полом Хаасом и выяснил интересные детали.