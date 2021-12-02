Элтон Джон мог умереть во время операции
Певец чуть не скончался в больнице
Элтон Джон давно жаловался на боли в колене, но всегда откладывал поход к доктору до последнего. Певец все же решил обратиться за помощью, но его ждали серьезные риски.
Дело в том, что пожилые люди плохо переносят наркоз, иногда даже есть вероятность внезапной смерти. К счастью, все обошлось, и сэр Элтон Джон снова в строю.
«В мои 74 года наркоз – вещь опасная. Была вероятность, что я покину вас навсегда», – написал Элтон в своем Instagram.
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