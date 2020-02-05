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    Илона Гвоздева объяснила, в каких отношениях находилась с Остапчуком

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    Илона Гвоздева объяснила, в каких отношениях находилась с Остапчуком

    На днях Илона Гвоздева на своей Instagram-странице опубликовала сообщение, в котором раскритиковала экс-партнера по проекту «Танцы со звездами 2019»

    Во время участия в шоу Владимир Остапчук заявил, что уходит из семьи. Хореограф рассказала, что такое решение ведущего негативно повлияло на ее семью и репутацию.

    Владимир Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко после 14-ти лет брака. Недавно Елена дала интервью, в котором рассказала, что шоумен неоднократно изменял ей. Однако сам Владимир уверяет, что никаких измен не было.

    «Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами. Но то, что на проекте «Танці з зірками» своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы», - сказала Илона


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    instagram.com/vova_ostapchuk

    .На вопрос, не пытался ли Остапчук приставать к Илоне, артистка ответила резко отрицательно. «У нас с Владимиром были исключительно рабочие отношения. После окончания проекта мы не общаемся», - отметила Гвоздева.

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