Эмилия Кларк смотрела выступление Гитлера при подготовке к финальному эпизоду «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемки в восьмом сезоне «Игры престолов» дались актерскому составу непросто

Одни звезды дни и ночи дрались на мечах, другие месяцами отыгрывали сцены смерти, а Эмилия Кларк долго готовилась к финальной речи Дейнерис Таргариен.

В интервью изданию Variety актриса рассказала, что смотрела выступления Адольфа Гитлера и других диктаторов, чтобы ее персонаж звучал убедительнее.

«Я говорила на многих несуществующих языках и толкала немало речей, но последняя заставила меня понервничать. Любой актер скажет вам, что дни на съемочной площадки длинные, и после их завершения мне приходилось возвращаться к себе и готовить свое домашнее задание на следующий день. Самым сложным было изучение несуществующего языка. Обычно я довольно быстро справляюсь, но эта речь значила для меня очень многое. Я так волновалась, что едва спала на протяжении двух месяцев. Я обращалась к своей плите, к холодильнику, ко всему Белфасту через окно. Оно было закрыто, конечно, я ведь не хотела, чтобы люди подумали, будто я и правда схожу с ума», — рассказала Эмилия.

Чтобы почувствовать себя увереннее и убедиться, что ей удастся донести до зрителей мысли и стремления Дейнерис, актриса пересмотрела много видеороликов с выступлениями исторических личностей. «Сейчас это кажется смешным, но я посмотрела уйму роликов с речами диктаторов и вождей, говорящих на другом языке. Я хотела проверить, смогу я понять их, не зная языка. И у меня получилось! Было очень легко понять, о чем, черт подери, говорит Гитлер. Тогда я и подумала, что если я смогу поверить каждому сказанному мною слову, то и зрителям не придется отвлекаться на субтитры», — заключила звезда.

Джерело: popcornnews