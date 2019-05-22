Кит Харингтон прокомментировал «сексистский» финал «Игры престолов»



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Не зря Кит Харингтон переживал о реакции фанатов на заключительный сезон «Игры престолов»

После финального эпизода, вышедшего пару дней назад, исполнитель роли Джона Сноу поделился своими мыслями о концовке популярного шоу. Кроме того, что актер прокомментировал шокирующий сюжетный поворот, он также высказался о «сексистском», по мнению поклонников, финале сериала. Осторожно, спойkеры!

Хотя до премьеры восьмого сезона Кит Харингтон заранее послал хейтеров и критиканов куда подальше, его все-таки возмутило, что зрители обвинили «Игру престолов» в сексизме. В разговоре с Entertainment Weekly актер отметил, что пусть судьба двух главных героинь шоу его огорчила, в их смерти не было никакой гендерной дискриминации.

«Расклад таков, что Серсея и Дейнерис потерпели поражение. Но почему они должны быть положительными персонажами, лишь от того что являются женщинами? Они самые интересные героини в сериале. Это то, что отличает наш сериал от всех прочих. Не все сильные женские персонажи являются хорошими. Дени не такая. Из-за этого начнутся споры, но в этом шоу герои никогда не делали ничего, что противоречило бы их характерам. Где вы видели, чтобы женщина играла в диктатора?» — рассудил Харингтон.

Для Джона Сноу Дейнерис стала второй возлюбленной, погибшей у него на руках. По словам актера, это было ужасно, ведь по большому счету Игритт тоже погибла из-за него. «Может, он просто не любит женщин?», — спросила Эмилия Кларк и шутливо сравнила поступок героя с парнем, который посреди разговора кладет трубку и исчезает из жизни девушки навсегда.

Джерело: popcornnews