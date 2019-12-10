  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото папарацци

    • Розсилка
    <p>Папарацци заметили звездных супругов на прогулке со старшим сыном и детской переноской</p> <div></div> - Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото папарацци

    Папарацци заметили звездных супругов на прогулке со старшим сыном и детской переноской

    О беременности Энн стало известно июле

    Знаменитую голливудскую актрису Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана можно поздравить с пополнением в семействе: 37-летняя актриса родила второго ребенка. Пара пока не подтвердила новость, но папарацци уже заметили супругов на прогулке со старшим сыном и детской переноской.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото папарацци
    Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото папарацци

     Напомним, о беременности Энн стало известно июле: актриса поделилась этой новостью, рассказав, как долго пыталась родить второго ребенка. Хэтэуйэй объяснила, что оказалась в числе женщин, испытывающих трудности с зачатием, и призвала снять табу с этой темы и поддержать всех, кто столкнулся с такой проблемой.

     

    знаменитости дети звезд дети актриса шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ