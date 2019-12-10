Энн Хэтэуэй родила второго ребенка: фото папарацци



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Папарацци заметили звездных супругов на прогулке со старшим сыном и детской переноской

О беременности Энн стало известно июле

Знаменитую голливудскую актрису Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана можно поздравить с пополнением в семействе: 37-летняя актриса родила второго ребенка. Пара пока не подтвердила новость, но папарацци уже заметили супругов на прогулке со старшим сыном и детской переноской.

Напомним, о беременности Энн стало известно июле: актриса поделилась этой новостью, рассказав, как долго пыталась родить второго ребенка. Хэтэуйэй объяснила, что оказалась в числе женщин, испытывающих трудности с зачатием, и призвала снять табу с этой темы и поддержать всех, кто столкнулся с такой проблемой.