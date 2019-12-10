Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет



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44-летняя Анджелина Джоли побывала на театральной постановке в Лондоне instagram.com/alexthomassmith

В Лондоне американская актриса встретилась с фанатом, чей внешний вид удивил бывшую супругу Брэда Питта

Звезда фильма «Малефисента», 44-летняя Анджелина Джоли посетила постановку популярного мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен» в Вест-Энде. После спектакля Джоли пообщалась с актерами.

Среди них оказался отчаянный поклонник творчества артистки Алекс-Томас Смит. Он является актером на подмене и в тот день не участвовал в постановке. Для парня эта встреча была особенно волнующей. Алекс показал Анджелине свое плечо. На нем в виде татуировки был изображен портрет Джоли с сигаретой в зубах.

Актриса пришла от увиденного в восторг. Она расписалась на руке под татуировкой и сделала несколько снимков с Алексом. Эмоциями от встречи Смит поделился со своими поклонниками.