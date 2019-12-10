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    Шоу-биз

    Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет

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    <p>44-летняя Анджелина Джоли побывала на театральной постановке в Лондоне</p> <div></div> - Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет

    44-летняя Анджелина Джоли побывала на театральной постановке в Лондоне

    instagram.com/alexthomassmith

    В Лондоне американская актриса встретилась с фанатом, чей внешний вид удивил бывшую супругу Брэда Питта

    Звезда фильма «Малефисента», 44-летняя Анджелина Джоли посетила постановку популярного мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен» в Вест-Энде. После спектакля Джоли пообщалась с актерами.

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    Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет
    Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет
    Постаревшая Анджелина Джоли поцеловала юношу, на теле которого обнаружила свой портрет
    instagram.com/alexthomassmith

    Среди них оказался отчаянный поклонник творчества артистки Алекс-Томас Смит. Он является актером на подмене и в тот день не участвовал в постановке. Для парня эта встреча была особенно волнующей. Алекс показал Анджелине свое плечо. На нем в виде татуировки был изображен портрет Джоли с сигаретой в зубах.

    Актриса пришла от увиденного в восторг. Она расписалась на руке под татуировкой и сделала несколько снимков с Алексом. Эмоциями от встречи Смит поделился со своими поклонниками.

     

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