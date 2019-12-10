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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье

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    <p>&laquo;Мне кажется, что у людей сформировались неправильные представления о том, как на самом деле выглядит настоящая plus-size модель&raquo;, - считает Барби</p> <div></div> - Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье

    «Мне кажется, что у людей сформировались неправильные представления о том, как на самом деле выглядит настоящая plus-size модель», - считает Барби

    instagram.com/barbieferreira/

    «Я не вписывалась вообще ни в какие рамки», - утверждает девушка

    22-летняя плюс-сайз модель Барби Феррейра сыгравшая толстушку Кэт из «Эйфории», которая подрабатывала вебкам-моделью и обожала БДСМ-костюмы снялась в рекламе бренда Torrid в одном нижнем белье.

    Сама Барби, кстати, говорит: «У меня 50-й размер. Подумаешь! Не устану повторять: важно быть в гармонии с самим собой. В начале карьеры меня воспринимали как plus-size модель, хотя я была девочкой 10—12 размера с формами и худым лицом.

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    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье
    instagram.com/barbieferreira/

    Я не вписывалась вообще ни в какие рамки. Я не понимала, что же такое нормальные пропорции и какой мне нужно быть. С тех пор я прибавила в весе (сейчас я вешу 100 килограммов). Мне кажется, что у людей сформировались неправильные представления о том, как на самом деле выглядит настоящая plus-size модель».

     

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