Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра снялась в нижнем белье



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«Мне кажется, что у людей сформировались неправильные представления о том, как на самом деле выглядит настоящая plus-size модель», - считает Барби instagram.com/barbieferreira/

«Я не вписывалась вообще ни в какие рамки», - утверждает девушка

22-летняя плюс-сайз модель Барби Феррейра сыгравшая толстушку Кэт из «Эйфории», которая подрабатывала вебкам-моделью и обожала БДСМ-костюмы снялась в рекламе бренда Torrid в одном нижнем белье.

Сама Барби, кстати, говорит: «У меня 50-й размер. Подумаешь! Не устану повторять: важно быть в гармонии с самим собой. В начале карьеры меня воспринимали как plus-size модель, хотя я была девочкой 10—12 размера с формами и худым лицом.

Я не вписывалась вообще ни в какие рамки. Я не понимала, что же такое нормальные пропорции и какой мне нужно быть. С тех пор я прибавила в весе (сейчас я вешу 100 килограммов). Мне кажется, что у людей сформировались неправильные представления о том, как на самом деле выглядит настоящая plus-size модель».