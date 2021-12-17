Еще две женщины обвинили в насилии актера из «Секса в большом городе»: одна – его бывшая

Скандал с актером Крисом Нотом, который известен ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», начался вчера

Стало известно еще о двух инцидентах, когда американский актер Крис Нот, известный благодаря роли Мистера Бига из «Секса в большом городе», совершал сексуальное насилие над женщинами. Нот еще в 90-х встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Об этом даже писали в газетах, ссылаясь на судебные документы. Однако уголовное дело тогда не было возбуждено.

Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила актриса Зои Листер-Джонс. Звезда рассказала, что, когда ей было 20 лет, она работала в одном ночном клубе. Туда иногда приходил и Крис Нот. Он постоянно вел себя непристойно по отношению к другим девушкам.

Напомним, актера Криса Нота, известного ролью мужа Кэрри Брэдшоу Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», вчера обвинили в изнасилованиях.

Речь идет о двух случаях, якобы произошедших в 2004 и 2015 годах. Об изнасилованиях рассказали две не связанные между собой женщины.