Скандал у Чернівцях: обурена жінка подарувала свою пенсію меру (відео)

Жінка зверталася за матеріальною допомогою, однак їй відмовили

У Чернівцях пенсіонерка влаштувала суперечку з міським головою через фінансове питання. Про це інформує місцеве видання.

Жінка, яка прийшла до сесійної зали, влаштувала суперечку з міським головою Романом Клічуком. Під час сварки вона вручила йому свою пенсію.

Жителька Чернівців пояснила, що зверталася за матеріальною допомогою, однак їй відмовили. Обурена жінка сказала міському голові, що він «нікого не чує і чути не хоче».

«Я дарую вам свою пенсію, щоб ви щасливо провели Новий рік так, як ми – за 1854 гривні», – сказала жінка. Після цього вона залишила гроші на столі міського голови. Мер відклав гроші вбік і продовжив засідання міської ради.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.

Також пенсіонерка на виборах продала голос за тисячу гривень й уникла покарання.