Курникова только раз в год показывает троих детей от Иглесиаса: сегодня такой день (видео)

Пара Курниковой и Иглесиаса – одна из самых крепких в звездной среде

Долгожданные дети-близнецы звездного певца Энрике Иглесиаса и теннисистки Анны Курниковой отметили день рождения. В честь этого мама опубликовала их свежие снимки на своей странице в Инстаграм. Люси и Николас Иглесиасы отпраздновали свое четырехлетие, пишет karavan.ua. Беременность двойняшками Анна тщательно скрывала, и их появление стало приятным сюрпризом для поклонников пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Ни Энрике, ни Анна не стремятся афишировать личную жизнь. И снимки детей показывают пару раз в году, на день рождения старших и младшей.

Пара Курниковой и Иглесиаса – одна из самых крепких в звездной среде. Они вместе уже 20 лет. Их роман начинался как служебный – Курникова снялась в клипе Иглесиаса. И перерос в крепкое чувство и счастливую семью. Сейчас они воспитывают троих детей. Кроме именинников-двойняшек, у пары есть дочь Маша.