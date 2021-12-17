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    Курникова только раз в год показывает троих детей от Иглесиаса: сегодня такой день (видео)

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    У двойняшек знаменитостей вчера был день рождения - Курникова только раз в год показывает троих детей от Иглесиаса: сегодня такой день (видео)
    У двойняшек знаменитостей вчера был день рождения
    Фото: karavan.ua

    Пара Курниковой и Иглесиаса – одна из самых крепких в звездной среде

    Долгожданные дети-близнецы звездного певца Энрике Иглесиаса и теннисистки Анны Курниковой отметили день рождения. В честь этого мама опубликовала их свежие снимки на своей странице в Инстаграм. Люси и Николас Иглесиасы отпраздновали свое четырехлетие, пишет karavan.ua. Беременность двойняшками Анна тщательно скрывала, и их появление стало приятным сюрпризом для поклонников пары.

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    Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

    Ни Энрике, ни Анна не стремятся афишировать личную жизнь. И снимки детей показывают пару раз в году, на день рождения старших и младшей.

    Пара Курниковой и Иглесиаса – одна из самых крепких в звездной среде. Они вместе уже 20 лет. Их роман начинался как служебный – Курникова снялась в клипе Иглесиаса. И перерос в крепкое чувство и счастливую семью. Сейчас они воспитывают троих детей. Кроме именинников-двойняшек, у пары есть дочь Маша.

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    Теги: дети звезд шоу-бизнес День рождения
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    Курникова только раз в год показывает троих детей от Иглесиаса: сегодня такой день (видео)