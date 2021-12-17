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    Притула заглядывает в окна к Никитюк, но жена не ревнует

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    На Новый канал Лесю Никитюк пригласил Сергей Притула - Притула заглядывает в окна к Никитюк, но жена не ревнует
    На Новый канал Лесю Никитюк пригласил Сергей Притула
    Фото: пресс-служба Нового канала

    Телеведущий признался, что задумывается о четвертом ребенке

    Телеведущий Сергей Притула рассказал в интервью, ревнует ли его жена к красивым женщинам, с которыми он работает на телевидении.

    «Корректнее будет сказать, что жена ревновала не к женщинам, с которыми я работал, а к работе в целом», – признался Телеведущий в интервью «РБК-Украина».

    Он говорит, что Леся Никитюк, с которой вместе работает, и Маша Ефросинина, с которой очень дружен, частые гости в его доме, а у его супруги с телеведущими дружеские отношения. Леся Никитюк с семейством Притул – соседи. «Я выхожу на балкон, он выходит на свою террасу и кричит мне оттуда: «Никитюк, я сверху!». – рассказывала в одном из интервью Никитюк.

    «Если сравнить мои графики работы несколько лет назад и сейчас, то последние два года они более «семейно ориентированные». А раньше я мог работать несколько месяцев без выходных, когда гастроли чередовались с телесъемками, а паузы между ними заполнялись какими-то корпоративными мероприятиями», – добавил телеведущий.

    Сергей Притула говорит, что мечтает еще об одном ребенке. Сейчас у него с женой – две общих девочки и сын Сергея от первого брака. «Нам для баланса еще одного мальчика в семье нужно, потому что девушки преобладают», – говорит Притула.

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    Теги: шоу-бизнес Маша Ефросинина Леся Никитюк телеведущий Сергій Притула
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    Притула заглядывает в окна к Никитюк, но жена не ревнует