  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус

    • Розсилка
    Актриса Рэйчел Мэттьюз пополнила ряды звезд заболевших коронавирусом - Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Актриса Рэйчел Мэттьюз пополнила ряды звезд заболевших коронавирусом
    instagram.com/rachellynnmatthews/

    Женщина подробно описала свое самочувствие и симптомы

    Популярная голливудская актриса Рэйчел Мэттьюз получила положительный результат на коронавирус. Звезда фильма «Счастливого дня смерти» сообщила эту информацию в своем личном аккаунте в Instagram.

    По словам Рэйчел, уже с прошлой недели она сидит на карантине и хотя точно не знает, как лечиться дальше, ее состояние заметно улучшилось, а также Мэттьюз подробно рассказала о том, как протекает болезнь. В первый день у звезды болело горло и голова, а также была сильная усталость. Позже к этим симптомам прибавился кашель и повышенная температура, которая однако вскоре спала. Дальше начались более серьезные проблемы, Рэйчел стало труднее дышать и она стала хуже воспринимать запахи, но сейчас звезда чувствует себя удовлетворительно.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус
    instagram.com/rachellynnmatthews/

    Все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

     Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30
    актриса болезнь вирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ