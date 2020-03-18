Еще одна голливусдкая звезда подхватила коронавирус



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Актриса Рэйчел Мэттьюз пополнила ряды звезд заболевших коронавирусом instagram.com/rachellynnmatthews/

Женщина подробно описала свое самочувствие и симптомы

Популярная голливудская актриса Рэйчел Мэттьюз получила положительный результат на коронавирус. Звезда фильма «Счастливого дня смерти» сообщила эту информацию в своем личном аккаунте в Instagram.

По словам Рэйчел, уже с прошлой недели она сидит на карантине и хотя точно не знает, как лечиться дальше, ее состояние заметно улучшилось, а также Мэттьюз подробно рассказала о том, как протекает болезнь. В первый день у звезды болело горло и голова, а также была сильная усталость. Позже к этим симптомам прибавился кашель и повышенная температура, которая однако вскоре спала. Дальше начались более серьезные проблемы, Рэйчел стало труднее дышать и она стала хуже воспринимать запахи, но сейчас звезда чувствует себя удовлетворительно.

Все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.

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