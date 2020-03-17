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    Жизнь

    Тормунд из «Игры престолов» заразился коронавирусом

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    Актер Кристофер Хивью - Тормунд из «Игры престолов» заразился коронавирусом
    Актер Кристофер Хивью

    Телезвезда посоветовала мыть руки

    Популярный актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом актер сообщил в Инстаграме, уточнив, что вместе с семьей находится в самоизоляции.

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     «Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Моя семья находится дома вместе со мной, мы хорошо себя чувствуем, у меня только симптомы обычной простуды. Есть люди, для которых такой диагноз станет большой угрозой, поэтому будьте предельно осторожны. Мойте руки, соблюдайте дистанцию, отправляйтесь в карантин. Делайте все, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы сможем дать ему бой. Будьте здоровы!»

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    Игра престолов актер карантин новости
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