Эшли Грэм поделилась первой фотографией своего новорожденного сына



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Звезда за всю беременность набрала около 22 килограммов Фото: instagram.com/ashleygraham/

Грэм объявила о своей беременности еще в августе

18 января 32-летняя модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин впервые стали родителями. А вчера вечером счастливые супруги поделились первой фотографией новорожденного малыша. Лицо мальчика на черно-белых кадрах, правда, разглядеть нельзя, видно лишь ручку с крохотными пальчиками.

«Встреча с нашим сыном наполнила наши сердца любовью, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам о нем завтра на подкасте Pretty Big Deal», – написала Грэм в подписи.

«В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо всем за любовь и поддержку в это важное для нас время. 18.01.2020», – написала тогда модель в сторис.

Напомним, Грэм объявила о своей беременности еще в августе. Пол будущего ребенка Эшли Грэм рассекретила в начале ноября на шоу Эллен Дедженерес. А день спустя устроила вечеринку — традиционный baby shower, чтобы отметить это событие. Недавно звезда рассказала, что за всю беременность набрала около 22 килограммов, однако совершенно не переживает по этому поводу. Эшли призналась, что никогда не чувствовала себя так хорошо, как во время беременности.

«Я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше всего», – написала она в микроблоге.