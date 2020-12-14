Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года

Датский режиссер Томс Винтерберг был соавтором манифеста «Догма 95»

Европейская киноакадемия признала датский фильм «Еще по одной» лучшим фильмом года. Об этом сообщает Deadline.com.

Помимо главной награды, лента одержала победу еще в нескольких номинациях. Ее создатель Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль, назван лучшим актером.

«Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте», - заявил Томас Винтерберг.

На награду в номинации «Лучший фильм» также претендовали фильмы «Тело христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» итальянца Пьетро Марчелло.

Лучшей актрисой выбрана Паула Бер, сыгравшая в фильме «Ундина». Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» румынского режиссера Александра Нанау, рассказывающей о коррупции в сфере здравоохранения, которая привела к гибели людей.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.