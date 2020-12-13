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    Шоу-биз

    Ирина Федишин засветила роскошную грудь в откровенном топе (фото)

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    Певица Ирина Федишин - Ирина Федишин засветила роскошную грудь в откровенном топе (фото)
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка ошеломила своей красотой и стройностью

    Популярная украинская певица Ирина Федишин ошеломила новым эффектным образом

    Так, на этот раз знаменитость запостила в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позировала в черном топе. Федишин появилась перед фотообъективом с ярким мейком и легкими локонами, засветив грудь.

    Публикация вызвала фурор среди фанатов. В комментариях пользователи не сдержали своего восхищения и взорвались комплиментами.

    instagram.com/irynafedyshyn/
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Какая красивая! Просто роскошная», «Невероятная красавица», «Разве скажешь, что она мама двоих детей», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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