Ирина Федишин засветила роскошную грудь в откровенном топе (фото)

Артистка ошеломила своей красотой и стройностью

Популярная украинская певица Ирина Федишин ошеломила новым эффектным образом

Так, на этот раз знаменитость запостила в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позировала в черном топе. Федишин появилась перед фотообъективом с ярким мейком и легкими локонами, засветив грудь.

Публикация вызвала фурор среди фанатов. В комментариях пользователи не сдержали своего восхищения и взорвались комплиментами.

instagram.com/irynafedyshyn/

«Какая красивая! Просто роскошная», «Невероятная красавица», «Разве скажешь, что она мама двоих детей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».