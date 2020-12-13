Ирина Федишин засветила роскошную грудь в откровенном топе (фото)
Артистка ошеломила своей красотой и стройностью
Популярная украинская певица Ирина Федишин ошеломила новым эффектным образом
Так, на этот раз знаменитость запостила в Instagram фотографию, на которой соблазнительно позировала в черном топе. Федишин появилась перед фотообъективом с ярким мейком и легкими локонами, засветив грудь.
Публикация вызвала фурор среди фанатов. В комментариях пользователи не сдержали своего восхищения и взорвались комплиментами.
«Какая красивая! Просто роскошная», «Невероятная красавица», «Разве скажешь, что она мама двоих детей», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.
В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».